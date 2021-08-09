عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عقد قرانها.. رسالة رومانسية من ياسمين الخطيب لـ زوجها

ياسمين الخطيب وزوجها
ياسمين الخطيب وزوجها

 نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة من زفافها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائلة : إللي بالغالي اشتريته.

أخبار الفن.. عقد قران ياسمين الخطيب.. تعافى أحمد فتحى من كورونا

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف ياسمين الخطيب ورمضان حسني

احتفلت امس الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني،وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة  في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.
 

ياسمين الخطيب حلت ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.


وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام  هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

وأوضحت، أن هناك أشخاصا يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية، مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

و تابعت:" أن كثيرا من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

 

زفاف ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب زواج ياسمين الخطيب اطلالات ياسمين الخطيب

ترشيحاتنا

تأجيل دعوى إلزام الصحة بنشر أسعار الخدمات الطبية لـ كورونا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لحسام حسن في موقعة الزمالك والاتحاد

مفاجآت عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 5G .. سعر ومواصفات

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة على صفحته الرسمية

تعرف على مميزات السيارة "البيك أب" وسبب تسميتها بعد تعاون الإنتاج الحربي والشركة الإماراتية في تصنيعها

عضو صحة النواب: صناعة الدواء أمن قومي و توفيره محليا أمر حتمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "بدوى 2021"

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

الأرصاد : نشعر بالحر الشديد حتى السبت المقبل لهذا السبب

لـ ملاك العقارات| الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء يعرضك لـ غرامة يومية 100 جنيه

مصرع 4 أشخاص في حادث اشتعال النيران بسيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ