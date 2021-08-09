بعد عقد قرانها.. رسالة رومانسية من ياسمين الخطيب لـ زوجها

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة من زفافها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائلة : إللي بالغالي اشتريته.

احتفلت امس الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني،وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.



ياسمين الخطيب حلت ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.



وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

وأوضحت، أن هناك أشخاصا يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية، مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

و تابعت:" أن كثيرا من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".