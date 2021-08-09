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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند اللجوء لعمليات تكميم المعدة.. استشاري سمنة يجيب

صدى البلد

أكد الدكتور محمد الفولى، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن عمليات تكميم المعدة من أهم الطرق التي يمكن اللجوء إليها من أجل إنهاء مشكلة زيادة الوزن، حيث أن السمنة يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وتعتبر عملية تكميم المعدة عملية مثالية لهؤلاء الذين يصعب عليهم الالتزام بالأنظمة الغذائية القاسية أو التمارين الرياضية الصعبة.


وقال الدكتور محمد الفولى، إن عمليات تكميم المعدة أثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن، حيث تعتمد على تصغير حجم المعدة، وبالتالي تقليل كمية الطعام والسعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، ما يساهم في التخلص من الوزن الزائد كما تعمل عمليات تكميم المعدة على التحكم في هرمونات الشهية، وذلك لأن  الجسم تحدث فيه بعض التعيرات تغيرات نتيجة استئصال معظم أجزاء المعدة.


وأضاف الدكتور محمد الفولى: تعتبر عمليات تكميم المعدة، هي أحد الطرق المهمة لإنقاص الوزن الزائد، وهي تقوم على فكرة تقليص حجم المعدة من خلال إزالة جزء منها يبلغ حوالي 70-85% من حجمها، ما يجعل المعدة أشبه بممر أنبوبي الشكل مثل حبة الموز، وبالتالي فهذا الحجم يساهم في الشعور بالامتلاء سريعًا ما يقلل كمية تناول الطعام، وهنا يجب أن نعلم أن المعدة قد تتوسع مع الوقت بتناول كميات كبيرة من الطعام، ولكن لا يمكن تركيب الجزء المزال في عمليات تكميم المعدة.


وأوضح أن الإستعداد لعملية تكميم المعدة يحتاج الاهتمام، ولابد من الإستعداد النفسي والإنتباه لأن عملية التكميم ستغير روتين الحياة اليومية ، وستغير من العادات الصحية فى تناول الطعام ، ولابد من ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها لكي لا تشعر و إنك مجبراً عليها ، يجب تجنب الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات وإستبدلها بالفيتامينات والبروتينات النافعة.


وأشار الدكتور محمد الفولى، إلى أنه بمساعدة الطبيب القائم على عملية تكميم المعدة وبوضع نظام غذائي صحي و متوازن وخطة محكمة يستطيع المريض فقدان الوزن بصورة كبيرة فى وقت قليل وللتغلب على مشاكل الترهلات ما بعد فقدان الوزن بالرياضة المستمرة.

عملية تكميم المعدة تكميم المعدة عملية تكميم فقدان الوزن عمليات تكميم المعدة محمد الفولي

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