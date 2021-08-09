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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يستقبل مفتي جزر القمر لبحث التعاون المشترك

وكيل الأزهر ومفتي
وكيل الأزهر ومفتي جزر القمر

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الشيخ أبو بكر عبدالله، مفتي جمهورية جزر القمر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الضويني، أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تعمل على خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتى بقاع الأرض، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي لطلاب جزر القمر، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية التي تساعدهم على فهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف، ليكونوا سفراء في بلادهم ينشرون الوسطية والاعتدال.

من جابنه، أعرب مفتي جزر القمر، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف على الجهود التي يبذلها لخدمة ورعاية طلاب جزر القمر وإمدادهم بالعلوم النافعة، مشيدًا بدور أكاديمية الأزهر العالمية في تأهيل أئمة جزر القمر وصقل مهاراتهم التي تساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة في بلادهم.

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IMG-20210809-WA0082
IMG-20210809-WA0081
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الأزهر وكيل الأزهر جزر القمر مفتي جمهورية الدين الإسلامي

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