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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين فى التنقيب عن الآثار ببنى سويف.. وضبط 5 متهمين

صدى البلد

لقى عاطل ونجار مصرعهما، داخل حفرة أثناء تنقيبهم وآخرون عن الآثار بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف ، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المشاركين في عملية التنقيب.

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وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة بنى سويف الجديدة ، يفيد بوفاة شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النبوى رئيس وحدة مباحث قسم بنى سويف الجديدة إلى موقع البلاغ ، حيث تبين وفاة كلا من "م.م" 27 سنة عاطل، ومقيم بمساكن شرق النيل و"م.م"37 سنة نجار ومقيم بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف.

واكدت التحريات الاولية أنه أثناء قيام المتوفيان بالتنقيب عن الآثار بصحبة " ع.ق" 60 عاما، "ح.ع"، 70 عاما و"س. ح" 27 عاما، و " أ.م"، 43 عاما، و "م.ع"، 42 عاما، سقطا في الحفر، فلقيا مصرعهما في الحال.

وتمكن الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديد يرافقه معاونو رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الاثار والسيارة المستخدمة التى يمتلكها المتهم الثانى وتحرر المحضر رقم 1078 لسنة 2021وبدأت النيابة العامة التحقيق قى الواقعة.

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