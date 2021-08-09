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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء في 24 ساعة .. مشروع لتطوير بحيرة البردويل .. واستعدادات المنطقة الأزهرية للعام الدراسي الجديد

تطوير بحيرة البردويل
تطوير بحيرة البردويل لزيادة انتاجيتها من الأسماك

شهدت محافظة شمال سيناء ، تنفيذ العديد من الأنشطة والأحداث خلال  الـ ٢٤ ساعة الماضية من بينها مشروع تطوير بحيرة البردويل .

 

تطوير بحيرة البردويل 

أعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن مشروع لتطوير بحيرة البردويل، لزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.


وأشار سكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور المهندس سامي الهواري، رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، الدكتور شكري سالمان، مدير بحيرة البردويل، المحاسب محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد،الدكتور سامي صالح، مدير عام منطقة آثار شمال سيناء، المهندسة رضوي شاهين، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، المهندس جمال حلمي، مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، المهندس محمد سالم، مدير مشروعات بهيئة قناة السويس، المهندس رامز عزت، مهندس بالقطاع البحري لشركه القناة للمواني والمشروعات، أن تطوير بحيرة البردويل يتم بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة وهيئة قناة السويس وهيئة الثروة السمكية. 


أكد سكرتير عام المحافظة علي إن مشروع تطوير بحيرة البردويل يشمل تنفيذ مشروع تكريك البواغيز وحفر قنوات شعاعية موازية وعموديه علي الحاجز الرملي بين بحيرة البردويل والبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه أشار الدكتور شكري سالمان، مدير بحيرة البردويل، إلي أن مشروع تطوير بحيرة البردويل عبارة عن إنشاء قنوات شعاعية لتحسين جودة المياه داخل البحيرة ورفع إنتاجية البحيرة من الأسماك، لافتا إلي إنشاء قنوات بطول ٧٠ متر من البوغاز رقم ١ الي نهاية البحيرة، وبعرض من ١٠٠ الي ١١٠ متر، وبعمق من ٤ الي ٥ متر، وذلك عن طريق هيئة موانئ قناة السويس. 

أشار سالمان إلى أن ناتج الحفر سيكون ٤٠ مليون متر مكعب من الرمال نتيجة أعمال التكريك، حيث أن هناك ٣ بدائل للتخلص من نواتج الحفر، يتم مناقشتها مع الجهات المعنية.

وقال المهندس ، سامي الهواري رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن هناك اهتما خاص ببحيرة البردويل باعتبارها من أنقى البحيرات على ساحل البحر المتوسط ، وهى الوحيدة على مستوى بحيرات مصر والمنطقة الخالية من أى تلوث وتتميز بعدم وجود أى صرف عليها من زراعى أو صناعى أوصحى ، ولا يوجد عليها أى نشاط ضار بالبيئة البحرية والسمكية .

وأضاف المهندس جمال حلمي مدير ادارة البيئة بالمحافظة، أن مساحة بحيرة البردويل تصل إلى 165 ألف فدانا ، وتعد ثانى أكبر البحيرات المصرية بعد بحيرة المنزلة ، الا أنها تتميز بانتاج أجود أنواع الأسماك فى العالم .. نظرا لخلوها من أى تلوث أو صرف عليها ، وأنه يتم الاهتمام بالبحيرة للحفاظ على طابعها المميز وانتاجها السمكى المتميز أيضا.

وقال حلمي، إن عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي ، وهى  مرسى أغزيوان وبه 700 مركبًا ، مرسى التلول وبه 375 مركبًا ، ومرسى النصر وبه 178مركبًا ، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين .. مؤكدًا على أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا ، علاوة على 1000 شخصا آخرين من العاملين فى الخدمات المعاونة لهم .


الاستعداد للعام الدراسي 

بدأت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية استعداداتها  لبدء العام الدراسي الجديد حيث اجتمع فضيلة الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية ، ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات الإشرافية وغير الإشرافية وموجهى عموم المواد التعليمية.

أعمال الصيانة

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات كان أهمها الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد ، وحصر حركة التنقلات بين المعلمين والانتدابات وسد العجز بين المعلمين ومناقشة أيضا أعمال الصيانة اللازمة للمعاهد ولدورات المياه وأعمال المظلات لرياض الأطفال وتجهيز خدمات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
 

كما تم مناقشة تجهيز الفصول الدراسية وتنفيذ ورش عمل تفاعلية بين المعلمين اون لاين لتنفيذ مقترحات التطوير داخل المعهد.
 

وتم توجيه إدارة الكمبيوتر التعليمى ومركز المعلومات والبيانات لتجهيز معامل المعاهد الأزهرية وعمل الصيانة اللازمة لأجهزة الكمبيوتر بالمعاهد وتفعيل خدمة الإنترنت داخل المعاهد وخاصة معاهد الجودة والمعاهد المدرجة للجودة والاعتماد.
 

الإسعافات الأولية

نظمت جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء،  بالتنسيق  مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء  برنامج تدريبي عن الإسعافات الأولية  لفريق الكشافة البحرية بشمال سيناء تحت اشراف الدكتور محمود عامر مدير عام مركز الإسعاف بالعريش وذلك بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء ، و حاضر في البرنامج محمد عاصم أخصائي إسعافات أولية، حيث تم تعريف  المتدربين  علي  المزيد عن الإسعافات الأولية ، من أجل فهم حالات الطوارئ والحوادث من مختلف الأنواع وإمكانية التدخل للمساعدة ، الي جانب كيفية  التصرف في حالات الطوارئ والحوادث بمختلف أنواعها، مثل السكتة القلبية والتنفس والاختناق واضطراب أو تغيير في درجة الوعي.

 

وقال الدكتور خليل إبراهيم رئيس الجمعية  انه  تم تعريف المتدربين علي الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية  ،ومعرفة مدى إمكانية التدخل (وعدمه) في مختلف المواقف والحوادث الطارئة، والتصرف اللازم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها:الاسعافات الاولية في حالات إنعاش القلب والرئتين ، وفي حالات الأزمات الباطنية ، و في حالات الأزمات القلبية .

 

وكذا الاسعافات الأولية في حالات الإصابات المختلفة ، و في حالات التسمم ، والاسعافات الأولية في حالات الجروح ، والاسعافات الأولية في حالات الحروق ،و الكسور ، وحالات النزيف  ، وكذلك الاسعافات الأولية في حالات عضة الثعبان ولدغة العقرب ، والاسعافات الأولية في حالات ضربة الشمس.

 

مدارس التمريض

 بدأت محافظة شمال سيناء، اختبارات القبول للمتقدمين من أبناء شمال سيناء  للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى محافظة شمال سيناء طبقا للقواعد والاشتراطات المحددة من وزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء.. حيث عُقد صباح اليوم بجامعة العريش اختبارات اللغة الإنجليزية، واللغة العربية للمتقدمين، وذلك تحت إشراف  الدكتور طارق شوكة، مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة ، وبرعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعه العريش.

 

وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الاختبارات في الإملاء واللغة الإنجليزية، و كذا اختبار المعلومات العامة. 

 

الي جانب  اجتياز  الاختبار الشخصي في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة ، والاختبار الطبي،  واختبار القدرات التي تشتمل على الاختبار النفسي، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

 

وقد تفقد  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ،  إجراءات الاختبارات ووجه جميع العاملين بالجامعة بتسهيل أعمال امتحانات الطلاب وذلك في إطار الخدمة المجتمعية التي تقدمها جامعة العريش لأهالي شمال سيناء.

 

 كما رحب بالطلاب المتقدمين وأسرهم وممثلي مديرية الصحية والتربية والتعليم.
 

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