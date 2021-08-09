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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بفعل حرائق الغابات والفيضانات.. كيري يحذر: تغيرات المناخ تحول الأرض إلى مكان أكثر خطورة

جون كيري
جون كيري

قال مبعوث جنوب المناخ الخاص جون كيري، اليوم الاثنين، إن تقرير جديد للأمم المتحدة يوضح بالتفصيل خطورة الاحتباس الحراري وجدوله الزمني يؤكد على 'الحاجة الملحة للغاية' لاتخاذ إجراء.

ووجد التقريرالاممي، الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أن الأرض من المحتمل أن تتجاوز عتبة درجة حرارة حاسمة تبلغ 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) بحلول عام 2030، أو قبل عقد من الزمن مما كان يعتقد سابقًا. 

ويحذر العلماء من أنه في ظل السرعة الحالية لارتفاع درجة الحرارة المرتبط بالبشر، ستصبح الأحداث المناخية المتطرفة مثل ارتفاع موجات الحرارة وهبوب العواصف وحرائق الغابات والفيضانات أكثر شيوعًا، ما يجعل العالم مكانًا أكثر تقلبًا وخطورة للعيش.

ويؤكد تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على الضرورة الملحة لهذه اللحظة. 

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وقال كيري ردا على التقرير يوم الاثنين، إن العالم يجب ان يجتمع قبل ان تصبح القدرة على الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض الى 1.5 درجة مئوية بعيدة المنال .

وأضاف: كما توضح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، فإن آثار أزمة المناخ ، من درجات الحرارة الشديدة إلى حرائق الغابات إلى هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، ستستمر في التفاقم ما لم نختار مسارًا آخر لأنفسنا وللأجيال القادمة.

وفقًا للتقرير، كانت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في عام 2019 أعلى من أي وقت مضى خلال مليوني عام، وشهدت العقود الخمسة الماضية أسرع ارتفاع في درجات الحرارة خلال 2000 عام على الأقل. 

وأضاف التقييم أنه بالمعدل الحالي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن مستقبل الاحترار محبوس، وستكون بعض جوانب تغير المناخ “لا رجعة فيها” لعدة قرون.

ووجد التقرير أنه فقط من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى صافي الصفر ، وفي النهاية “صافي القيم السلبية” - بعبارة أخرى، عن طريق امتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أكثر ما هو مضاف - يمكن للأرض تجنب تجاوز عتبة 1.5 درجة في طويل الأمد. 

ويعد تجنب زيادة درجة الحرارة بحلول عام 2100 أحد العناصر الرئيسية لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 ، والتي وقعتها جميع دول العالم تقريبًا.

ورد وزير الخارجية الأمريكي أندرو بلينكين يوم الاثنين على التقرير بالقول إنه “من الضروري” أن تقوم جميع الدول بدورها لتقليل الانبعاثات في السنوات العشر القادمة ، مع الإشارة إلى أن الإدارة الحالية قد التزمت بتخفيض بنسبة 50 إلى 52 في المائة في الانبعاثات من مستويات 2005 في 2030.

وقال بلينكين: من الضروري أن تقوم جميع البلدان - ولا سيما الاقتصادات الرئيسية - بدورها خلال هذا العقد الحاسم من عشرينيات القرن الماضي لوضع العالم على مسار للحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة في متناول اليد، ولا يمكننا تأخير العمل المناخي الطموح أكثر من ذلك.'

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