هاشتاج #فيلم موسى يتصدر تويتر.. ومغردون: "وصلنا للعالمية"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #فيلم موسي، وذلك بعد طرح أغنية الفيلم بعنوان "مكهرب".

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع الهاشتاج، قبل عرض الفيلم، وجاءت أبرز التغريدات كالأتي:

“#فيلم موسي هيخلي السينما المصرية في حتة تانية حرفيا برااافو بيتر ميمي”.

“ايه الجمال ده احنا وصلنا للعالمية في #فيلم موسي”.

وغرد آخرون :"أنا شوفت فيلم موسي بأمانة شغل جامد وتحس بأن في عظمة وحاجة محترمة كدا للمشاهد ان شاء الله بالتوفيق لفريق العمل".

“شكله هيكون فيلم عالمي”.

وأيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم موسى ، والذى من المقرر ان ينافس فى شباك التذاكر للموسم الصيفى الحالى .

وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن فيلم موسى :

1- فيلم موسى من المقرر طرحه غدا الأربعاء، 11 أغسطس بجميع دور العرض .

2- فيلم موسى فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي،وتدور أحداثه حول طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

3-يشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

4- يظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

5- العمل من المقرر ان يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم “المستضعفون”.

6- يشارك في إنتاج فيلم موسى 3 من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي.