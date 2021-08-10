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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

158 وحدة مجهزة للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة في القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية استمرار أعمال الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع وفحص الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

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وقال وكيل صحة القليوبية أنه فى إطار الجهود المبذولة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع وفحص الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة ، تحت إشراف الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات، تم تدريب وتسليم  108 ممرضات أجهزة سمعيات، كما تم صيانة 50 جهاز سمعيات قديم لـ 50 وحدة، علي مدار يومي الأحد والاثنين ، مشيرا الى أنه بذلك أصبح إجمالي الوحدات التي يتم بها فحص السمع لحديثى الولادة من سن يوم لـ ٢٨ يوما، 158 وحدة على مستوي المحافظة.


من ناحية أخرى ، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.


بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها حيث تم عمل مقايسة للطرق  بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.


كما تابع محافظ القليوبية جولته بتفقد محيط  قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة،  وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع  أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.


واختتم  الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

القليوبية وزارة الصحة محافظ القليوبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أطفال حديثي الولادة وكيل صحة القليوبية فقدان السمع

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