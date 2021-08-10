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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"خلي بالكم من عيالي" شقيقة الشيف المختفي بحدائق القبة تكشف تفاصيل آخر مكالمة

الشيف المختفي
الشيف المختفي

تلقت أسرة الشاب المختفي بحدائق القبة اتصالا من هاتفه المحمول فى محادثة لم تستغرق سوى دقيقة واحدة يبلغهم فيها: "خلي بالكم من عيالي وأغلق هاتفه".

وأفادت شقيقته أنه متزوج ولديه طفلان آدم 9 سنوات ، وسليم 3 سنوات ، وليس من عادته ترك منزله خاصة أن طبيعة عمله كـ "شيف بمطعم" كان يعمل 8 ساعات يوميا ويعود لكن فوجئنا منذ 3 أيام بتغيبه، وليس لديه أى خصوم أو عداءات ، ومحبوب من أهالي المنطقة وهو ما كشفت عنه تحريات رجال المباحث .

وقررت شقيقته أننا قمنا بالسؤال عليه فى جميع أقسام الشرطة ،والمستشفيات ولم يتم العثور عليه حتى الآن .

خرج ولم يعد.. اختفاء مواطن فى ظروف غامضة بحدائق القبة

فيما يكثف رجال مباحث القاهرة جهودها لسرعة كشف غموض وملابسات واقعة الاختفاء وسط حالة من الغموض حول الواقعة .

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغا باختفاء مواطن اسمه أسامة فرج عبده محمود، شيف بمطعم ، 36 سنة ، ومقيم بشارع على حسن متفرع من ترعة القبة بدائرة القسم، وتبين غلق هاتفه المحمول بعد ذهابه الى عمله منذ 3 أيام ولم يعد حتي الآن .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ، وفحص علاقات المتغيب، تحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

الشاب المختفي بحدائق القبة شيف بمطعم رجال مباحث القاهرة قسم شرطة حدائق القبة النيابة

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"خلي بالكم من عيالي" شقيقة الشيف المختفي بحدائق القبة تكشف تفاصيل آخر مكالمة

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