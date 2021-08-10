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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. رئيس تعليم الكبار: نستهدف محو أمية مواطني ٦محافظات خلال العامين القادمين

تعليم الكبار
تعليم الكبار

قال الدكتور عاشور عمرى، رئيس هيئة تعليم الكبار، إن أساس التنمية الحقيقية والمستدامة لأى مجتمع من المجتمعات لا يكون إلا من خلال التعليم.

 

وأشار عاشور عمر، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، إلى أن القيادة السياسية المصرية اهتمت بتعليم جميع المصريين النظامى وغير النظامى.

 

وتابع رئيس هيئة تعليم الكبار، أن التعليم أحد أهم تحقيق رؤية مصر 2030، وبكل تأكيد الهيئة العامة لتعليم الكبار لها دور فى تحقيق الهدف المنشود لنشر العلم والقضاء على الأمية.

 

وفى سياق أخر، أكد الدكتور عاشور العمري رئيس هيئة تعليم الكبار ، على دعم القيادة السياسية لقضية تعليم وتعلم الكبار، مشيرا إلى أهمية دور مصر الإقليمي، وخاصة في المنطقة العربية، وأن مصر هي قلب العروبة النابض.


وأضاف رئيس الهيئة العامة لمحو الامية خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الهيئة تسعى أن تكون مصر خالية من الأمية عام 2025، حسب توجيهات القيادة السياسية الرشيدة ، موضحا أن خلال العامين القادمين، سوف يتم محو الأمية فى 6 محافظات في مصر.

 

وأشار رئيس هيئة تعليم الكبار، إلى أن مشكلة الأمية في الوطن العربي تعوق مسارات التنمية المختلفة( الاجتماعية _ الاقتصادية _ البيئية) وأن نسبة الأمية في عالمنا العربي الآن حوالي 21 ٪ ، وقد تزداد مستقبلٱ بسبب عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية؛ مما يؤثر على نسب التحاق الأطفال بالتعليم النظامي،  وزيادة الفجوة بين الجنسين، ويزداد تهميش المرأة وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

 

وتابع: كما أن جائحة كورونا بتداعياتها وتأثيراتها على تعطيل الدراسة لفترات طويلة تهدد بفقد المهارات التي اكتسبها الدارسون الكبار، فيزداد الهدر والفقد التربوي، ومهما كانت التحديات فنحن نمتلك الكثير من الفرص ومواطن القوة، التي تجعلنا نُعيد البوصلة التنموية لاتجاهها الصحيح لتنمية وطننا.

 

تعليم الكبار القيادة السياسية المصرية المنطقة العربية تعليم أساس التنمية

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