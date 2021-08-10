بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. رسائل الجماهير لـ مروان محسن |فيديو

بعد تزايد الأنباء عن رحيل مروان محسن مهاجم الأهلي عن النادي في نهاية الموسم الحالي، رصدت عدسة "صدي البلد" تعليقات بعض الجماهير على هذا الأمر وأرائهم حول ما تردد عن ذهابه إلى نادي بيراميدز



وقال "محمد جمال" إنه لا يؤيد رحيل مروان محسن عن النادي الأهلي لانه لاعب محترم و محترف.

ورأي "علي هاشم" ان مروان محسن حصل على الكثير من الفرص في النادي الأهلي، وان الاهلي لديه اكثر من مهاجم مثل "محمد شريف و والتر بواليا"، موضحا أنه من الافضل ان يذهب للاعارة لاي نادي اخر ثم يعود مرة اخري للنادي الأهلي.

ولفت "عصام محسن" إلى انه من الافضل لـ مروان محسن الذهاب لإعارة و الرجوع للنادي مرة اخري، صوصا انه اخذ اكثر من فرصة لكنه لم يستغلها.

وأضاف "زياد كامل" أن اللاعب يحتاج الذهاب إلى إعارة في الخارج لانه هداف كبير و لديه الكثير من الفرص.



وأشار "محي حامد" إلى انه من الافضل للاعب الذهاب في إعارة لمدة موسم ثم العودة مرة اخري للنادي الأهلي.



واختتم "سيد سعيد" ان مروان محسن حصل على الكثير من الفرص، منوها إلى أن اللاعب لا يفرق معه اراء الجمهور المهم التركيز في الملعب.