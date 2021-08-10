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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صوم السيدة العذراء.. كيف بدأ وأشهر أكلاته

العذراء مريم
العذراء مريم

يستمر صوم العذراء مريم لمدة 15 يوم ، وبحسب موقع الأنبا تكلا، أحد أكبر المصادر المسيحية، فإن صوم السيدة العذراء، كان يصومه الآباء والرسل الأوائل أنفسهم، وليس تقليدا جديدا، ويعود بداية صيام السيدة العذراء إلى القديس توما الرسول.

 

حيث إنه بعدما عاد من الهند بعد رحلة للتبشير بالمسيح وعاد إلى فلسطين، سأل عن مكان السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!"، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدا، فصاموا 15 يوما من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطى.


ويُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أن "صوم العذراء" مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد؛ في مدة "صوم العذراء" عند الروم الأرثوذكس 15 يومًا مثل الكنيسة القبطية، بينما تبلغ مدة "صوم العذراء" 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس".

 

ويقتصر "صوم العذراء" عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، فيما يصوم "الكلدان الكاثوليك" يومًا واحدًا "للعذراء" فقط.

 

ويشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو".

المصادر المسيحية صوم العذراء المسيح التقويم القبطى الأرمن الأرثوذكس الشلولو الدقه الأقباط الروم الكاثوليك

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