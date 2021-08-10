تعرف على رقم قميص ميسي مع باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي، عن رقم القميص الذي سيرتديه ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ماركا" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان، عرض على ليونيل ميسي، ارتداء القميص رقم 30، مع الفريق.

كان ليونيل ميسي، رفض مقترح البرازيلي نيمار دا سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان، بالحصول على رقم قميصه ( 10)، إلا أن النجم الأرجنتيني رفض “ حسبما أشارت تقارير صحفية”.

وأعلن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، انضمام نجله “جوهرة برشلونة” إلى باريس سان جيرمان.

ميسي يرحل عن برشلونة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات



يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

وجاء بيان برشلونة كالآتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وأضاف "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وتابع "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية".



وأتم "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".