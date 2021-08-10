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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدراجة تحول خالتي فرنسا إلى أشهر سيدة في بورسعيد

الدراجة تحول خالتى
الدراجة تحول خالتى فرنسا إلى أشهر سيدة فى بورسعيد

قامت نجلاء ادوار مقررة المجلس القومى للمرأة فى بورسعيد  بتكريم الصلاة على النبى محمود الملقبة بخالتى فرنسا و التى تقوم بتأجير الدراجات لمواجهة قسوة الحياة و تربية طفلتيها بعد  الطلاق من زوجها منذ ثلاثة سنوات  كما قام  رجل الاعمال المعروف  المهندس محمد السيد وعضو قومى المرأة بتخصيص معاش شهرى لها تقديرا منه لجهودها فى تربية بناتها الصغار .


وأكدت ادوار  "لصدى البلد " بأن فرع المجلس فى بورسعيد  يسلط الضوء على  مثل هذه النماذج فى المجتمع البورسعيدى و سبق و ان تناول قصة اول سيدة تقود سيارة اجرة ببورسعيد بالإضافة الى قصص كفاح لأمهات مثاليات و تم اختيار الام المثالية على مستوى بورسعيد من خلال تلك النماذج 
و أعربت مقررة بورسعيد  عن سعادتها  بدور "ام رحاب"  الملقبة بخالتى فرنسا كأم و أب لابنتيها و قيام هذه السيدة بالاعتماد على نفسها دون طلب الحاجة او المساعدة وابت  ام رحاب الا ان تكسب قوتها من عرق جبينها و قامت من خلال المشروعات الصغيرة بعمل قرض .


و اشارت ادوار بأن قروض المشروعات الصغيرة تستطيع ان توفر حياة كريمة للاسر فالسيدات لهن مشاريع  فى صناعة الهاند ميد و الملابس و الطهى و الحلويات و غيرهم و اضافت ادوار بأن تلك المشروعات الصغيرة التى تبدأ بها المرأة تتحول الى اكبر بالتطوير و الطموح و الصبر

 

و كان قد حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، علي تكريم السيدة "الصلاة على النبي محمود حسن محمد الصعيدي"،، وأهدي لها شهادة تقدير وميدالية المحافظة، هذا بجانب مبلغ مالي لدعم مشروعها، ومساعدتها في الإنفاق علي طفلتيها.


جاء ذلك خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد .


وأشاد المحافظ بالدور البطولي للسيدة، التي اختارت العمل ورفضت المساعدات، وعملت بشرف وأمانة للإنفاق علي أسرتها، قائلاً "نموذج مشرف ولازم نساعدها ونساندها". 


وتقوم السيدة بتأجير الدراجات في أحد المناطق الشعبية في محافظة بورسعيد، في أحدي مناطق علي أبن أبي طالب ، ورفضت السيدة أن تظل تعيش على المساعدات واتخذت قرارها في إقامة مشروع تعيش منه هي وأبناؤها، فقامت بعمل قرض من لجنة المشروعات الصغيرة، وحصلت علي 10 آلاف جنيه ، واشترت «الصلاة على النبي»، 4 دراجات

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