البنتاجون: الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت الإسرائيلية جاء من اليمن

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن هجوم الطائرات المسيرة على ناقلة ميرسر ستريت الإسرائيلية جاء من اليمن.

وردا على سؤال عما إذا كانت التقارير دقيقة عن أن الهجوم جاء من اليمن بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول: "نعم، يمكنني تأكيد التقارير".

وأضافت سترول، في حديثها خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "البنتاجون" بشأن المساعدة الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط: "كان هذا هجومًا بطائرة بدون طيار مدعوم من إيران باتجاه واحد على ميرسر ستريت".

وتابعت:"ما نراه ... هو تسليح وتمويل إيراني للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة، وكلها تهدف إلى تقويض الحكومات والشركاء الذين نريد العمل معهم، وإرهاب المدنيين، ومنعهم من تحقيق الاستقرار".

وقالت المسؤولة الكبيرة البنتاجون:"لقد شهدنا هجمات من الحوثيين على المملكة العربية السعودية هذا العام أكثر مما شهدناه منذ عدة سنوات سابقة. تعمل إيران على زيادة فتك وتعقيد المعدات والمعرفة التي تنقلها إلى الحوثيين حتى يتمكنوا من مهاجمة السعوديين والمدنيين".

وأعربت ستراول عن قلقها بشأن "عدد السكان الأمريكيين الضخم للغاية' في المملكة العربية السعودية المعرضين للخطر بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران".