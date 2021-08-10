مدرس رياضيات يقتل صديقه ويأكل أجزاء من جثته.. تفاصيل

نثر عظام الجسد في أماكن متفرقة بالمدينة

اتهم مدرس رياضيات وكيمياء بالمرحلة الثانوية بقتل فني كهرباء وأكل أجزاء من جسده ونثر عظام الجسد في أماكن متفرقة بمدينة برلين في ألمانيا.

وحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عثرت قوات الأمن على أجزاء من جثة ستيفان تروجيش، البالغ من العمر 44 عاما، الذي أعلنت السلطات الألمانية إختفائه من العاصمة برلين في سبتمبر الماضي.



وأوضحت الشرطة لاحقا أنها إكتشفت أجزاء متناثرة في اماكن مختلفة من المدينة وبعد تحليلها تطابقت جميعا مع جسد ستيفان الذي كان يعمل فني متخصص في صيانة خطوط الكهرباء بالمدينة.

وقال المدعي العام الألماني في تقريره عن الواقعة، إن الجثة ترجع لشخص قتل على يد مدرس الرياضيات والكيمياء البالغ من العمر 41 عاما بعد إستدراجه للضحية وتحديد موعد للمقابلة وترتيب اللازم للقتل العمد.

وأضاف التقرير أن الجاني قطع جثة المجني عليه بمنشار خاص بتقطيع الأجسام الضخمة وقام بأكل أجزاء من جسده دون تحديد سبب، كما قام المتهم بنثر عظام الجثة في أماكن مختلفة من المدينة.

وكان أصدقاء ستيفان قد أبلغوا عن إختفائه منذ 5 سبتمبر 2020، بينما قادت الكلاب الأمنية أفراد الحراسة الليلة للشرطة الى عظمة لقدم ميت وسط الحقول، ثم استجمعت الشرطة باقي اجزاء الجسد من مناطق مختلفة خلال الأيام التالية، بينما اشتبهت في المدرس، الذي وجدوا في شقته أكثر من 25 كيلوجرام من مادة الصودا الكاوية التي من شأنها إذابة أنسجة الجسد في دقائق.

و وجدت قوات الأمن منشار ومبرد لحوم كبير عليهما أثار دم مجفف وقديم، وأدلة أخرى على جهاز الحاسوب الخاص بالمدرس تثبت أنه بحث على محرك البحث عن طرق أكل لحم البشر وتقطيعه، ما أدى الى إلقاء القبض عليه ومواجهته بالتهمة.



ومن المقرر صدور الحكم ضده في شهر أكتوبر القادم، رغم تفائل المحامي الخاص به أن موكله لن يحصل على عقوبة مغلظة، بينما رفض المتهم التعليق على الواقعة أو أسباب و دوافعه التي أدت به لإرتكاب الجريمة.



جدير بالذكر، إن المدرس ليس له سابق أعمال إجرامية أو أحكام قضائية.