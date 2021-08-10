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رئيس التحرير
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تحذير من الأرصاد لـ المصريين: ابتعدوا عن الشواطئ في هذه الأماكن غدا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع الموج غدًا في الإسكندرية والعلمين ومطروح.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن ارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر على الشاطئ، ما يدفع بغلق بعض الشواطئ، مطالبا المصيفين بالالتزام لتعليمات أمن الشواطئ والابتعاد عن الأماكن الخطرة.

ولفت إلى أن حالة الطقس -درجات الحرارة- مستمرة في الأجواء والمعدلات  الحالية، ودرجات الحرارة لن ترتفع عما عليه الآن.

وتابع حمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أن درجة الحرارة الأسبوع الحالي من 36 إلى 37 درجة ، بينما كانت الأسبوع الماضي 43 درجة.

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انكسارا لموجة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة أكثر.

وأضافت متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة هذا الأسبوع أقل من الأسبوع الماضي بنحو 3-4 درجات، ولكن مازالت درجة الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكدت متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وبعض مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء يجعلنا نشعر بنسمة هواء خفيفة ليلًا، وأشارت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا.

وأردفت متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية والتي تتلاشي بمجرد سطوع الشمس وغير مؤثرة على حركة المرور، متوقعة أن نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجة واحدة غدًا.

وأردف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر طوال الأسبوع الحالي، موضحًا أن الطقس سيكون لطيفًا ليلًا.

ولفت إلى أن أفضل الأماكن للمصيف خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي «الخميس، الجمعة والسبت»، هي الشواطئ المطلة على البحر المتوسط .

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