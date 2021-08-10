ياسمين عبد العزيز تغادر القاهرة بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها في سويسرا

غادرت مطار القاهرة الدولي، الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة ، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

وحسب المصادر الخاصة، تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت اشراف إسعاف المطار برئاسة مومن عادل، وتوجهت الفنانة إلى جنيف لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات عملية جراحة أجرتها فى 11 يوليو الماضي.

وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الاعمال ، على الدعاء للفنانة قبل سفرها.

وأشارت المصادر إلي أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها الي الطائرة.