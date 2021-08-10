الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

عرضت "قناة العربية " مقطع فيديو يوضح أن هناك اشتعال نار ناتج عن الاحتباس الحراري الذى يهدد كوكب الأرض.

وجاء فى الفيديو أن هناك تحذيرا أمميا خطيرا سيتسبب فى كوارث ضخمة،

وحذرت الأمم المتحدة من عواقب مناخية وخيمة بسبب أزمة الاحتباس الحراري و ازدياد الانبعاثات التي يمكن أن تدخل الغلاف الجوي.

عرض فى الفيديو أن التقرير رجح زيادة حرارة الأرض بقدار 1.5 درجة خلال 20عاما أى قبل عشر سنوات من الموعد المتوقع وشارك نحو 234عالما في اعداد التقرير الاممي وجميعهم أكدوا أن الاحترار يفاقم الظواهر البيئية المتطرفة مثل مواجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف وهو ما يحصل حاليا في دول العالم محملين النشاطات البشرية مسؤولية تغير النظام المناخي للأرض.