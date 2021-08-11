أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 11-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء
دولار أمريكى شراء 15.6388 بيع 15.7669
يورو شراء 18.3302 بيع 18.4852
جنيــه إسترليـنى شراء 21.6785 بيع 21.8609
دولار كنـدى شراء 12.4453 بيع 12.5513
كرون دانمركى 2.4646 2.4852
كرون نرويجى 1.7515 1.7666
كرون ســويدى 1.7949 1.8105
فرنك سويسرى 16.9489 17.0952
100 ين يابانى 14.1527 14.2726
ريـــال سعـــودى 4.1700 4.2044
دينــار كويتى 51.8975 52.4586
درهم اماراتى 4.2572 4.2929
دولار اســـترالى 11.4898 11.5871
دينــار البحــرين 41.4668 41.9055
ريـــال عمـــانى 40.6171 40.9552
ريـــال قطــــرى 4.2940 4.3316
دينـار اردنـى 22.0265 22.2697
يوان صينى 2.4129 2.4330