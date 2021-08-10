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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قوافل ثقافية وفنية ضمن حياة كريمة بثقافة ساحل سليم بأسيوط

صدى البلد

للأسبوع الثاني علي التوالي تقام فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى من خلال بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

 

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ثقافة الجيزة تحتفل بـ العام الهجري وتناقش قضايا الهجرة والسكان

حيث أقيمت مجموعة من ورش الحرف التراثية منها ورشة السجاد التى قدمها بيومي فوزى، وورشة التلي مع ياسمين جاد، بجانب ورشة عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، وورشة النحاس قدمها محسن محمد، بالإضافة إلى ورشة الخيامية مع عماد إبراهيم، وورشة الشنط بالستان بمشاركة عائشة عبدالمنعم، كما عقدت ورشة حكي شعبي وألعاب شعبية بمشاركة لؤا الصباغ مع الأطفال، بجانب عرض سينما الأطفال،،وعروض فقرة ماسكات العرائس، كما شهد القصر قافلة اكتشاف مواهب فنية وأدبية بحضور لجنة ثقافية وفنية من الفرع حيث تم استعراض المواهب للمشاركين ببعض القصائد الشعرية، والفن التشكيلى، والعزف المنفرد والغناء.

 

وعقدت ورشة للمسرح "سايكودراما " قدمها المخرج الفنان أسامة عبد الروؤف والفنان المايسترو نصر الدين أحمد، قدما فيها رؤية جوهرية حول مفهوم السيكودرا وهو نوع من أنواع الفنون، تكمن تأثيرها في مساعدة الشخص على تفريغ مشاعره من خلال أداء أدوار تمثيلية، لها علاقة بالمواقف التي يعايشها حاضراً أو عايشها في الماضي أو من الممكن أن يعايشها في المستقبل، بالاضافة إلى تنفيذ بعض المشاهد الارتجالية.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم احتفالية ثقافية فنية احتفالاً برأس السنة الهجرية قدمها الفنان أسامة عبد الروؤف بدأت بالسلام الوطني، أعقبها لقاء توعوي للشباب قدمه فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز، ببيت العائلة المصرية بأسيوط والذي تناول الحديث حول قضايا الشباب ودور الأسرة في دعم الشباب وأهمية التطوع للوطن وترسيخ مفهوم المواطنة وأن الأسرة هى نواة المجتمع ويمثل ترابطها واستقرارها، تلاها لقاء حواري مع الدكتور هشام عبد الحميد بجامعة جنوب الوادي والذي قدم رؤية جوهرية حول قضايا المرأة المصرية باعتبارها هي المؤسس الأول للأسرة المصرية والداعم الرئيسي لتكوين الهوية الوطنية والمصرية، كما تطرق إلى الأسرة أنها هى نواة المجتمع، حيث إن المجتمع الكبير عبارة عن أسرة صغيرة.

أعقب ذلك أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافى الشاعر أحمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط سابقاً والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بابنوب تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية احتفالا بالعام الهجري الجديد، واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة القوصية للانشاد الديني قدمت خلاله مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.

أخبار ثقافة ثقافة ثقافة اسيوط ثقافة ساحل سليم ثقافة أحمد بهاء الدين

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