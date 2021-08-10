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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو جابر يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية

صدى البلد

وجه ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا الدعم لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أمس .
 

ونشر ميدو جابر صورة له مع مؤمن زكريا وعلق قائلا "الف مليون سلامة عليك يا حبيبي شفاك الله وعافاك وان شاء الله تكون حاجه بسيطه ربنا يطمنا عليك ".
 

وعلم " صدى البلد " أن الحالة الصحية لـ  مؤمن زكريا استقرت بشكل كبير خلال الساعات  الماضية بعد أن تلقى العلاج اللازم بالمستشفى ، وكان مؤمن زكريا تعرض للإغماء فسقط على رأسه وهو ما تسبب فى نقله إلى المستشفى .

وبدأت حالة مؤمن زكريا تستقر بشكل كبير  ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية “ أشعة على المخ ” خلال الساعات المقبلة ، من أجل الاطمئنان على حالته أكثر ثم يقوم بمغادرة المستشفي والعودة من جديد إلى منزله .

ويعانى مؤمن زكريا من مرض " ضمور فى العضلات " وهو ما أدى إلى ابتعاده عن ممارسة كرة القدم فى الوقت الحالى، وينتظر الجميع شفاءه وعودته من جديد لفريقه الأهلي من أجل مواصلة تألقه مع عالم الساحرة المستديرة .

وتلقى مؤمن زكريا ، دعما كبيرا من قبل جماهير النادي الأهلي بشكل خاص وجماهير الأندية المصرية بشكل عام، فى ظل حالة الحب الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب ورغبة الجميع فى رؤيته مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر .

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