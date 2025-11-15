قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ضوابط وخطوات تقدم طلاب المنازل لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم  إجراءات وضوابط وخطوات تقدم طلاب المنازل لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026. 

وقد أكدت مديريات التربية والتعليم أن طلبة المنازل الذين يرغبون في التقدم ل امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 عليهم التقدم بالاستمارة إلى المدرسة التي حصلوا منها على الصف الثاني الإعدادي مرفق بها الاوراق المطلوبة الاتية : 

  •  الشهادة الميلاد الأصل صورة لها عدد ملف بلاستيك.
  • بيان نجاح الصف السادس الابتدائي أو شهادة محو الأمية الأصلية.
  •  بیان نجاح الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني. 
  •  بيان نجاح الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث. 
  • إيصال سداد رسوم الامتحان

وشددت مديريات التربية والتعليم على أن أخر موعد لتقديم استمارات الشهادة الاعدادية 2026 وإرسالها إلى لجنة القيد والحفظ بالمديرية 10 ديسمبر المقبل بالمدرسة وتسلم إلى لجنة القيد والحفظ بالمديرية وبالنسبة لطلبة المنازل يتم التقدم بالاستمارة إلى المدارس قبل ٢٠٢٥/۱۲/۱۵م (نفس العام) .

وعلى جانب آخر كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة   إلى المديريات التعليمية، شددت خلالها على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الإستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصرف سيتم بصفة عاجلة و في أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك بداية من ۲۰۲٥/١٠/١ من الإعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند ۳۰/۳ حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافاة المديريات التعليمية بالدعم المخصص لهذا الغرض .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي  فى إطار ما تبذله الدولة من مجهودات في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة والعمل على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة، و بناء على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص المدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال ، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

مديريات التربية والتعليم التربية والتعليم الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

