حقيقة موعد عقد قران الفنانة حورية فرغلي على رجل أعمال | صور

أثارت الفنانة حورية فرغلي جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء حول استعدادها لعقد قرانها على رجل أعمال تربطها به علاقة عاطفية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الفنانة اتخذت قرارا نهائيا بالارتباط وأن عقد القران سيتم خلال الأسبوع المقبل في إطار عائلي، إلا أن حورية فرغلي خرجت ببيان رسمي لتوضيح حقيقة ما يثار.

الفنانة حورية فرغلي

وقالت حورية فرغلي، في بيانها: «حورية فرغلى....ردا على ما تم نشره.. أتوجة بخالص الشكر و التقدير والاحترام الى كل المواقع الالكترونيه و الاعلاميين وجمهوري العظيم».

وأضافت، حورية فرغل: «وشكرا جزيلا لحبكم فى قلبى واحب اقولكم ان اول ما أقرر الميعاد انا وهو كلكم هتعرفوا .. والدعوه عامة ان شاء الله قريبا».

موعد عقد قران الفنانة حورية فرغلي

وأكدت حورية فرغلي في بيان صحفي أن ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد لعقد قرانها غير صحيح، مشيرة إلى أنها لم تحسم قرارها بشكل نهائي حتى الآن، وأن جميع الأخبار المتداولة مجرد شائعات.

وأوضحت أنها ستعلن التفاصيل فور اتخاذ القرار النهائي، مؤكدة تقديرها للجمهور ووسائل الإعلام.

كما عبرت عن احترامها لكل من اهتم بمتابعة أخبارها، وقالت إنها ستفصح عن الموعد فور الاستقرار عليه، وأن الدعوة ستكون عامة للجمهور.

زواج الفنانة حورية فرغلي

وتعيش حورية فرغلي في الوقت الحالي حالة من الاستقرار العاطفي بعد ارتباطها بشخص يكبرها بعدة أشهر، وتوضح مصادر مقربة أن العلاقة تطورت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الفنانة فضلت الحفاظ على خصوصية حياتها وعدم الدخول في تفاصيل قبل اكتمال الصورة النهائية.

وخلال السنوات الماضية مرت الفنانة بالعديد من الأزمات، سواء على المستوى الشخصي أو الصحي، حيث فقدت خطيبها قبل يوم واحد من زفافهما عام 2002، الأمر الذي شكل نقطة تحول كبرى في حياتها.

وبعد هذه التجربة المؤلمة قررت العودة إلى القاهرة وبدأت مسيرتها في عالم التمثيل.

كما تعرضت لاحقا لأزمة صحية كبيرة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية في الأنف، خضعت بعدها لعدة جراحات لإصلاح الضرر.

وكشفت في تصريحات سابقة عن مواجهتها تحديات صحية ونفسية أثرت على مسيرتها، بجانب حرمانها من الإنجاب وفقا للتقارير الطبية التي حصلت عليها في فترة سابقة.

وتحدثت حورية فرغلي أيضا عن تفاصيل من حياتها العائلية، حيث أوضحت أن والدها ووالدتها انفصلا بعد يومين من ولادتها، وأن علاقتها بوالدها كانت شبه منقطعة على مدى سنوات طويلة، مشيرة إلى أنه ظهر في حياتها لأول مرة عام 2002 بعد غياب استمر عقودا.

الفنانة حورية فرغلي

وكشفت كذلك عن تعرضها لحالة مرضية غامضة عقب مشاركتها في مسلسل الحالة ج، قبل أن يتبين أنها تعرضت لأذى مقصود وفقا لما ذكرته في تصريحات إعلامية.

اعمال الفنانة حورية فرغلي

وعلى الصعيد الفني تمتلك حورية فرغلي رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية والدرامية، حيث بدأت مشوارها عام 2010 من خلال فيلم كلمني شكرا.

وقدمت عددا من الأعمال البارزة منها كف القمر، نظريه عمتي، حلم عزيز، قلب الاسد، عبده موته، ديكور، طلق صناعي.

وفي الدراما شاركت في مسلسلات سيدنا السيد، الشوارع الخلفية، بدون ذكر اسماء، دكتور امراض نسا، ساحرة الجنوب، الحالة ج، ومملكة الغجر.

ويعد مسلسل ايام الجزء الثالث آخر أعمالها التلفزيونية، والذي دارت أحداثه في إطار درامي حول جريمة قتل وصراع على كنز اثري مع تطور الاحداث بشكل تصاعدي.

بهذا التصريح الرسمي وضعت الفنانة حورية فرغلي حدا للشائعات المتداولة بشأن زواجها، مؤكدة أن الإعلان عن أي خطوة جديدة سيكون من خلال بيان رسمي فور تحديد التفاصيل.