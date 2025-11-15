قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حل وسط بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026، حيث جرى تحديد الميزانية الإجمالية بـ 192,8 مليار يورو كالتزامات و190.1 مليار يورو كمدفوعات فعلية.


وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم السبت، أن الأمر استغرق يوم أمس /الجمعة/ بأكمله، وجزءا من الليل، للتوصل إلى اتفاق فجر اليوم /السبت/، مبينة أن نتيجة هذا الماراثون الليلي كانت متقاربة تماما بين الموقفين الأوليين للجانبين، فقد طالب البرلمان بـ 193,9 مليار يورو، بينما اقترح المجلس 186,2 مليار يورو.


وأضافت أن "موقف أعضاء البرلمان الأوروبي هو السائد؛ فالحل الوسط أقرب بكثير إلى مطالبهم منه إلى الحكمة الميزانية التي تدعو إليها الحكومات"، مشيرة إلى أن "هذه الميزانية تحمل بصمة الأوقات العصيبة التي تمر بها أوروبا.. التنافسية، والتأهب الدفاعي، والمساعدات الإنسانية، وإدارة تدفقات الهجرة: تعكس هذه الأولويات قارة يجب عليها إعادة تسليح نفسها لمواجهة التهديدات".
قال نيكولاي وامن، وزير المالية الدنماركي وكبير المفاوضين في المجلس: "أوروبا قادرة على الوفاء بوعودها حتى في الأوقات الصعبة"، مشددا بشكل خاص على المبلغ الإضافي البالغ 800 مليون يورو المخصص للتنافسية الأوروبية.


وتتحدث الأرقام عن نفسها إذ ترتفع ميزانية "السوق الموحدة والابتكار والرقمنة" من 20.5 مليار يورو إلى 23.3 مليار يورو مقارنةً بعام 2025، بزيادة قدرها 14%.. ويشهد قطاع "التماسك والصمود والقيم" نموا هائلا: بزيادة قدرها 55%، حيث ارتفع من 47.2 مليار يورو إلى 73.2 مليار يورو - وهي زيادة تفسرها ذروة صرف الصناديق الهيكلية في نهاية الدورة الاقتصادية وأدوات التعافي بعد جائحة كوفيد.
في المقابل، ينخفض ​​قطاع "الموارد الطبيعية والبيئة" بنسبة 5.4%، من 55.6 مليار يورو إلى 52.6 مليار يورو - ويتحمل قطاعا المناخ والزراعة العبء الأكبر من التخفيضات .


ووراء هذه الخطوط العريضة، ركزت المفاوضات على عشرات بنود الميزانية. وحصل البرلمان على زيادات مستهدفة: 60 مليون يورو إضافية لبرنامج "أفق أوروبا"، و80 مليون يورو للبنية التحتية للنقل والطاقة، و35 مليون يورو للتنقل العسكري. كما حصل أعضاء البرلمان الأوروبي على 50 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية، وزيادات رمزية قدرها 5 ملايين يورو لكل من برنامجي "إيراسموس+" و"الاتحاد الأوروبي للصحة".


من جانبه، أكد البولندى أندريه هاليكي (حزب الشعب الأوروبي)، المقرر العام أن "ميزانية الاتحاد الأوروبي أداة استثمار حيوية لأوروبا أقوى". وأعرب عن سعادته البالغة بتأمين موظفين إضافيين للمؤسسات الأوروبية، وخاصة في مجال الأمن السيبراني، مشيدا بوحدة البرلمان "من اليسار إلى اليمين" في الدفاع عن أولوياته. وأكد ماتياس نيميك (التحالف الاشتراكي الديمقراطي)، المقرر للأقسام الأخرى، على ضرورة "تزويد مؤسساتنا بالموارد الكافية" لمواجهة التحديات الجيوسياسية.


وقالت المجلة إنه وفقا لنيكولاى وامن، وزير المالية الدنماركي وكبير المفاوضين في المجلس فإن نصرهم الكبير نظرا لاستعادة معظم مبلغ 1.3 مليار يورو الذي اقتطعه المجلس من الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.


في المقابل، حصل المجلس على تخفيض قدره 60 مليون يورو في أداة الدعم الفني (مساعدة المفوضية للدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات)، "لتحرير الموارد"، وهو توفير قدم على أنه ضروري نظرا للضغط على الميزانيات الوطنية.. لكن المشكلة الحقيقية في ميزانية 2026 تكمن في خطة التعافي بعد جائحة كوفيد، إذ يواجه الاتحاد الأوروبي تجاوزا غير متوقع قدره 4.2 مليار يورو في تكاليف اقتراض برنامج NextGenerationEU، وهو ضعف توقعات المفوضية.
وقد وضع أعضاء البرلمان الأوروبي شروطهم المتمثلة في أنه لا يمكن سداد هذه الفاتورة بخفض البرامج الأساسية.. ومن هنا يأتي إصرارهم على "آلية التتابع"، المصممة لاستيعاب هذه التكاليف الإضافية دون استنزاف الميزانيات الحيوية.

