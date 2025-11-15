صفقات مرتقبة.. تحركات من الزمالك لترتيب صفوف الفريق | ما القصة؟

بدأت إدارة نادي الزمالك، برئاسة جون إدوارد، أولى خطواتها الجادة لإعادة ترتيب صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل، وذلك بعد السقوط في كأس السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 0-2 في المباراة التي أُقيمت في الإمارات.

تحركات عاجلة بعد الهزيمة

جاءت الخسارة لتكشف عن تراجع واضح في الأداء الفني للفريق، خاصة مع التغييرات التي لحقت بالجهاز الفني عقب رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا وتكليف أحمد عبد الرؤوف بالمهمة وتخطط الإدارة للإبقاء على عبد الرؤوف خلال الفترة المقبلة وعدم التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي.

5 صفقات في الطريق

ووفقا لتقارير صحفية يستهدف الزمالك التعاقد مع خمسة لاعبين في يناير، يأتي في مقدمتهم حامد حمدان نجم بتروجت، إضافة إلى مهاجم صريح وجناحين، مع التركيز على صفقات محلية تدعم احتياجات الفريق الفنية.

كما يتوقع أن يشهد الفريق حركة مغادرة لبعض اللاعبين، على أن يكون القرار النهائي للمدير الفني أحمد عبد الرؤوف، الذي ينظر إليه كمرحلة انتقالية مهمة لتحديد شكل الفريق المستقبلي.

استعدادات الكونفدرالية وتجهيز المصابين

يواصل الفريق تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وتستغل إدارة النادي فترة التوقف الحالية لتجهيز المصابين والاطمئنان على جاهزية العناصر الأساسية قبل بدء المعترك الأفريقي.

مباريات حاسمة قبل توقف الدوري

استقر مسؤولو الزمالك على استمرار عبد الرؤوف في قيادة الفريق أمام زيسكو يونايتد، ثم أمام سموحة في 26 نوفمبر حال عدم تأجيلها قبل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من الكونفدرالية يوم 30 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري المصري لمدة 51 يوما بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا، وهي فترة تُعد حاسمة لتقييم أداء عبد الرؤوف فنياً ونتائجياً، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

عودة التدريبات وتصعيد ناشئين

عاد الفريق للتدريبات بعد راحة استمرت ثلاثة أيام عقب مباراة السوبر ومع انضمام خمسة لاعبين للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي، اضطر الجهاز الفني إلى تصعيد مجموعة من الناشئين لتعويض الغيابات.

ويكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز الثنائي المصاب خوان بيزيرا وناصر منسي للحاق بمواجهة زيسكو المقررة يوم 23 نوفمبر.