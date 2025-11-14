أشرف قاسم: أزمة ثقة داخل نادي الزمالك

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن النادي يمر بأزمة إدارية عميقة انعكست على علاقة الجماهير بمجلس الإدارة، خاصة بعد خسارة كأس السوبر أمام الأهلي.

وأوضح أن غياب الإجابات الواضحة من المسؤولين عن تساؤلات الجماهير يعني عدم وجود خطة حقيقية لإدارة النادي خلال هذه المرحلة الحساسة.

ضعف التخطيط بعد رحيل فيريرا

وأشار قاسم عبر برنامج ملعب أون، إلى أن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا كشف غياب الرؤية الإدارية داخل النادي، حيث لم تكن هناك خطة جاهزة لتعيين بديل مناسب. كما انتقد قرار الاستغناء عن أيمن الرمادي رغم قيادته الفريق لتحقيق لقب كأس مصر، معتبراً أن القرار جاء بلا مبررات واضحة وسيضر باستقرار الفريق.

صفقات الموسم وتراجع مستوى الأداء

وفي حديثه عن تعاقدات الزمالك قبل بداية الموسم، أكد قاسم أن أغلب الصفقات لم تقدم المستوى المأمول، باستثناء محمد إسماعيل وخوان بيزيرا اللذين برزا وسط قائمة من اللاعبين الجيدين ولكن غير المؤثرين. وشدد على أن حالة التخبط الإداري انعكست على أداء الفريق في المباريات وأدت إلى تراجع النتائج، ما زاد من فجوة الثقة بين الإدارة والجماهير.

رؤية فنية لمواجهة الأهلي

ولفت قاسم إلى أن الزمالك كان يجب أن يواجه الأهلي بنفس الأسلوب الذي لعب به أمام بيراميدز، خصوصاً أن الأهلي يمتلك وسط ملعب قوياً يفرض السيطرة.

ويرى أشرف قاسم، أن أحمد عبد الرؤوف قادر على الاستمرار داخل الجهاز الفني بشرط أن يكون في منصب المدرب المساعد ضمن جهاز جديد متكامل.

الترشيحات للجهاز الفني الجديد

ورشح قاسم عودة أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية للفريق، مؤكداً أنه الأنسب للمرحلة المقبلة. كما انتقد ترشيح نونو ألميدا لقيادة الزمالك، مشيراً إلى أنه لم يحقق نجاحاً يُذكر مع فريق فاركو.

انتقادات لهيكلة اتخاذ القرار

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد، أن قرار إقالة فيريرا بناءً على موافقة جون إدوارد يمثل “كارثة إدارية”، متسائلاً عن دور مجلس إدارة النادي إذا كانت القرارات الفنية تصدر من خارج الإطار الإداري الرسمي.



