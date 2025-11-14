أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الأحمر كانوا الأفضل في لقاء القمة، مشيرًا إلى أن تسجيل الهدف الأول كان مجرد مسألة وقت، في الوقت الذي يعاني فيه الزمالك من أزمة في قائمته ومشاكل في بعض المواقع المهمة داخل الملعب.

وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن تقييم أداء أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك صعب جدًا في ظل القدرات المتاحة للاعبين في القائمة الحالية.

وأضاف أن الزمالك شكل خطورة وحيدة على مرمى محمد الشناوي كانت عبر اللاعب شيكو بانزا في الشوط الأول، بينما كان الأهلي أكثر شراسة هجومية وخطورة على المرمى، وكان واضحًا أن تسجيل الهدف الأول للأهلي كان مسألة وقت.

وأوضح أن توقيت الهدف الأول كان ممتازًا، ومنح الأهلي الأفضلية وسيطرته على مجريات الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن جميع التبديلات التي أجراها الأهلي كانت ناجحة وأضافت للفريق، مؤكّدًا أن جميع اللاعبين قدموا مباراة قوية واستحقوا الإشادة.



سيد معوض: صعب تقييم عبد الرؤوف مع قائمة الزمالك الحالية

