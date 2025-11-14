نصر إبراهيم: دعم كامل للاعبي الزمالك والجهاز الفني الجديد

أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن الثقة في لاعبي الفريق لا يجب أن تهتز مهما كانت النتائج، موضحًا أن المجموعة الحالية تملك كل مقومات الجودة التي تمكّنها من تغيير الواقع سريعًا داخل أرض الملعب. وشدد على أن لاعبي الزمالك يمتلكون قدرات فنية مميزة، وأن عليهم فقط استغلالها بالشكل الأمثل لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي.

شيكو بانزا وقدرات تحتاج للاندماج الجماعي

تحدث نصر إبراهيم عن المهاجم شيكو بانزا، مشيرًا إلى أنه لاعب يملك مميزات فردية واضحة، إلا أن المطلوب حاليًا هو دمج هذه القدرات داخل المنظومة الجماعية للفريق. وبرأيه، فإن تأثير بانزا الحقيقي سيظهر فقط عندما يصبح جزءًا من الإيقاع الجماعي لخط الهجوم، مما يمنح الفريق قوة إضافية في الثلث الأخير من الملعب.

وسط ملعب الزمالك… الأفضل في مصر حاليًا

وأشاد نصر إبراهيم بعناصر خط الوسط في الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى. وقال: “لا أرى أفضل من وسط الزمالك في الكرة المصرية حاليًا”، في إشارة واضحة إلى اقتناعه الكامل بالجودة الفنية المتاحة في هذا المركز، وقدرتهم على صناعة الفارق في أي مباراة.

مسؤولية أمام الجماهير ورفض مبكر لملف الصفقات

وشدد نصر إبراهيم على أن لاعبي الزمالك يتحملون مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، تتمثل في مصالحة الجماهير وإعادة الثقة للمدرجات. كما رفض التطرق إلى صفقات يناير في هذا التوقيت، معتبرًا أن الحديث عن الانتقالات يؤثر سلبيًا على ذهن اللاعبين. وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على الدعم والاستقرار فقط خلال هذه المرحلة.



دعم تجربة عبد الرؤوف ونهاية حقبة فيريرا

كما أعلن دعمه الكامل للمدير الفني الشاب أحمد عبد الرؤوف، مؤكدًا أنه يحتاج فقط إلى بيئة هادئة ودعم حقيقي ليتمكن من تقديم أفضل ما لديه. واختتم نصر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق تعطل فنيًا في فترة فيريرا، وهو ما انعكس على النتائج، مشيرًا إلى أن الزمالك بدأ الآن رحلة استعادة التوازن تحت القيادة الجديدة



