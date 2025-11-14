قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصر إبراهيم: دعم كامل للاعبي الزمالك والجهاز الفني الجديد

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن الثقة في لاعبي الفريق لا يجب أن تهتز مهما كانت النتائج، موضحًا أن المجموعة الحالية تملك كل مقومات الجودة التي تمكّنها من تغيير الواقع سريعًا داخل أرض الملعب. وشدد على أن لاعبي الزمالك يمتلكون قدرات فنية مميزة، وأن عليهم فقط استغلالها بالشكل الأمثل لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي.

شيكو بانزا وقدرات تحتاج للاندماج الجماعي

تحدث نصر إبراهيم عن المهاجم شيكو بانزا، مشيرًا إلى أنه لاعب يملك مميزات فردية واضحة، إلا أن المطلوب حاليًا هو دمج هذه القدرات داخل المنظومة الجماعية للفريق. وبرأيه، فإن تأثير بانزا الحقيقي سيظهر فقط عندما يصبح جزءًا من الإيقاع الجماعي لخط الهجوم، مما يمنح الفريق قوة إضافية في الثلث الأخير من الملعب.

وسط ملعب الزمالك… الأفضل في مصر حاليًا

وأشاد نصر إبراهيم بعناصر خط الوسط في الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى. وقال: “لا أرى أفضل من وسط الزمالك في الكرة المصرية حاليًا”، في إشارة واضحة إلى اقتناعه الكامل بالجودة الفنية المتاحة في هذا المركز، وقدرتهم على صناعة الفارق في أي مباراة.

مسؤولية أمام الجماهير ورفض مبكر لملف الصفقات

وشدد نصر إبراهيم على أن لاعبي الزمالك يتحملون مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، تتمثل في مصالحة الجماهير وإعادة الثقة للمدرجات. كما رفض التطرق إلى صفقات يناير في هذا التوقيت، معتبرًا أن الحديث عن الانتقالات يؤثر سلبيًا على ذهن اللاعبين. وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على الدعم والاستقرار فقط خلال هذه المرحلة.
 

دعم تجربة عبد الرؤوف ونهاية حقبة فيريرا

كما أعلن دعمه الكامل للمدير الفني الشاب أحمد عبد الرؤوف، مؤكدًا أنه يحتاج فقط إلى بيئة هادئة ودعم حقيقي ليتمكن من تقديم أفضل ما لديه. واختتم نصر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق تعطل فنيًا في فترة فيريرا، وهو ما انعكس على النتائج، مشيرًا إلى أن الزمالك بدأ الآن رحلة استعادة التوازن تحت القيادة الجديدة


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ترشيحاتنا

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

إم جي RX5 PLUS

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد