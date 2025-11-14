صفقات الزمالك المعلقة.. أزمة إيقاف القيد تربك حسابات القلعة البيضاء

تواصل أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك إلقاء بظلالها الثقيلة على ملف التعاقدات الشتوية، حيث باتت عدة صفقات كانت على وشك الحسم مهددة بالفشل، في ظل استمرار القيد الموقوف بسبب مستحقات متأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين السابقين.

وبينما يستعد النادي لدخول فترة الانتقالات الشتوية، لا تزال الإدارة تبحث عن مخرج سريع للأزمة، لتفادي خسارة لاعبين كانوا مرشحين بقوة للانضمام إلى الفريق.

أسباب الأزمة مستحقات متراكمة وقضايا جديدة

تعرض الزمالك لإيقاف القيد إثر قضايا مقدمة من فرجاني ساسي وجوسفالدو فيريرا ومساعديه الثلاثة، وسط توقعات بظهور قضايا جديدة خلال الساعات المقبلة، ما يفاقم الوضع القانوني للنادي ويهدد إبرام أي صفقات جديدة.

حامد حمدان صفقة مهددة رغم الاتفاق المالي

يعد حامد حمدان لاعب بتروجت أبرز الصفقات التي كان الزمالك قاب قوسين أو أدنى من حسمها، بعد الاتفاق مع ناديه على انتقاله مقابل 20 مليون جنيه، لكن في حال استمرار إيقاف القيد، ستتعثر الصفقة وقد تدخل أندية أخرى على خط المفاوضات، ما يضع الزمالك أمام ضرورة إنهاء الأزمة سريعا.

مصطفى إبراهيم تحرك استباقي قبل رحيل عبد المجيد

دخل مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري ضمن اهتمامات الزمالك، تحسبا لرحيل المدافع حسام عبد المجيد الذي لم يتوصل لاتفاق حول تمديد عقده.

يبحث الزمالك عن بديل جاهز لتعويض اللاعب حال رحيله، خصوصا أن عبد المجيد يصر على الاحتراف الخارجي، ولا توجد مؤشرات حول تجديد تعاقده في الوقت الحالي.

خالد بابا جناح مغربي ضمن الخيارات الهجومية

كما وضع الزمالك اللاعب المغربي خالد بابا جناح الدفاع الجديدي ضمن قائمة المطلوبين، في إطار سعي النادي لتجديد دماء الخط الأمامي وإنقاذ الفريق من كبوته الأخيرة، لكن الصفقة، كسابقاتها، تنتظر حل أزمة إيقاف القيد التي قد تتفاقم بعد وصول عدد القضايا ضد النادي إلى خمس قضايا خلال أسبوع واحد.

تطورات موقف حسام عبد المجيد

تشير تقارير صحفية حسام عبد المجيد إلى استمرار مشاركة عبد المجيد أساسياً، خصوصا مع اقتراب بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، إذ تمنحه المشاركة الجاهزية الفنية وترفع قيمته التسويقية إذا قررت الإدارة بيعه.

كما أكد أن اللاعب يطمح إلى المشاركة الدولية وتمثيل منتخب مصر، وهو ما يجعل مشاركته ضرورة فنية وتسويقية في الوقت نفسه.

إدارة الزمالك تبحث عن عرض مناسب لعبد المجيد

تتحرك إدارة الزمالك حاليا للبحث عن عرض احترافي مناسب للمدافع، بعد تمسكه بالرحيل وعدم قدرة النادي على تعديل عقده ومنحه الـ 30 مليون جنيه المطلوبة للموسم الجديد.

ورغم أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الإدارة ترغب في تجنب تكرار سيناريو أحمد سيد زيزو الذي رحل مجانا، لذلك وضعت سعراً مبدئياً لبيع عبد المجيد يبلغ 2.5 مليون دولار، مع الحرص على منعه من العودة سريعاً للدوري المصري والانضمام إلى الأهلي.

عودة التدريبات وتصعيد ناشئين

يستأنف الفريق تدريباته بعد راحة لمدة ثلاثة أيام عقب المشاركة في كأس السوبر المصري ومع انضمام خمسة لاعبين للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية، سيضطر الجهاز الفني لتصعيد عدد من الناشئين لتعويض الغيابات.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم 23 نوفمبر في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسط جهود طبية مكثفة لتجهيز الثنائي المصاب خوان بيزيرا وناصر منسي.

حراسة المرمى صداع جديد في رأس الجهاز الفني

أصبح ملف حراسة المرمى من أولويات الجهاز الفني، خاصة بعد إصابة محمد صبحي واعتماد الفريق على محمد عواد في الفترة الأخيرة، وينتظر المدرب عبد الرؤوف تطورات مشاركة الحراس مع المنتخبين الأول ومنتخب كأس العرب لتحديد الحارس الذي سيبدأ لقاء زيسكو.