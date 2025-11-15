قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطاردة مدهشة في البحر.. فقمة تقفز إلى قارب هربا من حيتان الأوركا| ايه الحكاية؟
لاتهامهم بتقليد آثار مصر.. منع 6 متهمين من السفر والتحفظ علي أموالهم
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
الزراعة تعلن انتهاء لجنة المبيدات من تأهيل 441 كادراً

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ات  لجنة مبيدات الآفات الزراعية، قد انتهت خلال شهر أكتوبر الماضي، من تأهيل نحو 441 كادرا متخصصا، في مجال تطبيق المبيدات وإدارة محلات بيع مبيدات الآفات الزراعية، خلال أكتوبر الماضي.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف خطط رفع كفاءة العاملين بقطاع المبيدات وتحسين جودة الممارسات الزراعية، لضمان سلامة المنتج الزراعي.

وأضافت أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، من خلال المركز التدريبي التابع للجنة، وهو المعتمد دوليا والحاصل على شهادتي الجودة "ايزو"، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الستار مدير المركز، وبمشاركة نخبة من العلماء المتخصصين في هذا المجال.

وأوضحت أبو يوسف، أنه تم خلال اكتوبر تأهيل نحو 360 مطبِّقاً للمبيدات في البرنامج التأهيلي المخصص لهم، حيث غطت هذه البرامج التدريبية 12 محافظة: قنا، والدقهلية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والإسكندرية، والقليوبية، ومرسى مطروح، والمنوفية، وأسيوط، وسوهاج، والإسماعيلية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى التأكد من الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات على مستوى المزرعة.


وأشارت رئيس اللجنة، إلى أنه في إطار جهود ضبط سوق تداول المبيدات، فقد تم تدريب  81 مديراً مسؤولاً عن محال الاتجار في المبيدات. وتم هذا التدريب من خلال التعاون مع مراكز التدريب المعتمدة في كليات الزراعة بثلاث جامعات كبرى، هي: جامعة المنصورة، حيث تم تدريب 32 مديراً، وجامعة سوهاج حيث تم تدريب 28 مديراً، وجامعة بني سويف، بتدريب 21 مديراً.

وأكدت أبو يوسف  أهمية جهود اللجنة، فيما يتعلق بتكثيف التدريب والتأهيل، لضمان الممارسات الآمنة والفعالة لاستخدام المبيدات، الأمر الذي يمثل خطوة محورية نحو تحقيق سلامة المنتج الزراعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

جانب من اللقاء

من السيول إلى الخدمات المتكاملة.. كيف غيّرت مبادرة «حياة كريمة» الريف المصري؟

صورة أرشيفية

متحدث الصحة: مصر تمتلك مقومات عالمية لتصبح مركزًا رائدًا في السياحة العلاجية

صورة أرشيفية

إعلام سوري: استهداف نقاط قوى الأمن في قرية المجدل غربي السويداء

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

