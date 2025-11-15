مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع مهندس مسن عقب صفع شاب له على وجهه أمام ابنته بمنطقة الهرم.

واستمع رجال المباحث لأقوال إبنة الضحية، التي وجهت اتهاما للمتهم بالاعتداء على والدها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، كما تم فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود عيان من سكان العقار، لكشف ملابسات الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد مصرع شخص داخل عقار بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن خلاف بين سيدة تستأجر شقة وبين سكان العقار، متعلق بدفع مبلغ 1500 جنيه خاصة بأعمال صيانة بالعقار دفعها لاستدعاء والدها مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 63 عاما.

وتوصلت التحريات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين والد السيدة وساكن بالعقار، مما دفع الأخير للاعتداء عليه، وصفعه على وجهه، مما أدى إلى مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، الذى نفى قصده إنهاء حياة المهندس المسن وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت لاعتداء، وخلال الاشتباك صفعه على وجهه، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.