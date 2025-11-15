سيدة تستغيث من مدرس تعدى على ابنها .. وتحرك فورى من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من مدرس لقيامه بالتعدى على ابنها بعصا خشبية وإحداث إصابته بإحدى المدارس بدمياط.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من مدرس مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، لتعديه بالضرب على نجلها (طالب) أثناء تواجده بالمدرسة وإحداث إصابته بكدمات وجرح بالوجه.

وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بأنه حال استخدامه عصا خشبية للشرح وتلويحه بها أصاب ابنها"دون قصد" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.