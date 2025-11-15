قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
محافظات

تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر

الطفل ياسين
الطفل ياسين
ساندي رضا

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم، تأجيل نظر قضية الصغير ياسين إلى جلسة الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، وذلك لاستكمال للمرافعة.

حيث قد بدأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين؛ فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، نظر سادس جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية  تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وقررت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم للمرافعة.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للصغير، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، والمنعقد بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد سادس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

البحيرة الطفل ياسين مدرسة خاصة بدمنهور تأجيل الجلسة

