الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام
حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور
مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل
وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب
الصناعة تدعو الجادين لضخ استثمارات جديدة في 28 قطاعا لتقليل الواردات
انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر
محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج
بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

برلماني: محطة حاويات تحيا مصر تعيد رسم خريطة اللوجيستيات بالبحر المتوسط

عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ
عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تُعد من أهم المشروعات اللوجيستية الجاري تنفيذها حاليًا، ضمن خطة الدولة الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، لاسيما إنها تأتي بمواصفات قياسية عالمية، إذ تمتد أرصفة المحطة إلى 1970 مترًا، بعمق يصل إلى 18 مترًا، ما يمكنها من استقبال أكبر السفن الحاويات العالمية.

وأضاف "اللمعي"، أن المحطة تمتلك قدرة تداول تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر أرصفة تداول الحاويات في منطقة شرق المتوسط، حيث تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ المصرية، بخلاف أيضا ميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح أحد أهم الممرات اللوجيستية العالمية، إذ  يخطط أن تبلغ قدرته على استقبال الحاويات خلال عام 2030 حوالي 5.32 مليون حاوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى أن مشروعات الدولة في تطوير الموانئ، مثل محطة تحيا مصر 1 وميناء شرق بورسعيد، تهدف إلى جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية للعمل داخل الموانئ المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مؤكدًا أن محطة تحيا مصر 1 تُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل الذي يشمل عدة عناصر مترابطة كالمنطقة اللوجيستية بطنطا، الميناء الجاف بدمياط الجديدة.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قدرات الدولة اللوجيستية في الموانئ شهدت تعزيزًا ملحوظًا، حيث حصلت عدة موانئ مصرية على تصنيفات عالمية في الكفاءة التشغيلية، فقد حصد ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

مجلس الشيوخ عادل اللمعي محطة حاويات تحيا مصر التجارة

