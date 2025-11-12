تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة بينما غادر منه 18 سفينة، كما وصل إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وذكر - بيان صادر عن الهيئة اليوم/الأربعاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و655 طنا شملت 11 ألفا و355 طن يوريا و1765 طن كلينكر و15 ألفا و490 طن جبس معبأ و1100 طن أسمنت و1877 طن عدس و200 طن ملح و6868 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و890 طنا شملت 31 ألفا و359 طن ذرة و 10 آلاف و958 طن حديد و13 ألفا و123 طن خردة و7393 طن قمح و1057 طن خشب زان .

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 639 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 612 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4482 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 101 ألف و820 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 37 ألفا و722 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6316 حركة.