رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفينة.

بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة  .

وأوضح البيان أنه قد  بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 55654 طن تشمل : 23286 طن يوريا و 8229 طن كلينكر و 16618 طن جبس معبأ و 1800 طن أسمنت و 5721 طن بضائع متنوعة .

وأشار البيان، إلى أنه قد  بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65483 طن تشمل: 24397 طن ذرة و 13611 طن حديد و 11600 طن خردة و 13055 طن قمح و 1500 طن فول و 1320 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 875 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 82 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1099 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103610 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 39774 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5426 حركة .

