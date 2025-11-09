ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفينة.

بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 55654 طن تشمل : 23286 طن يوريا و 8229 طن كلينكر و 16618 طن جبس معبأ و 1800 طن أسمنت و 5721 طن بضائع متنوعة .

وأشار البيان، إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65483 طن تشمل: 24397 طن ذرة و 13611 طن حديد و 11600 طن خردة و 13055 طن قمح و 1500 طن فول و 1320 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 875 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 82 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1099 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103610 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 39774 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5426 حركة .