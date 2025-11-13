تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن بينما غادرته 12 سفينة ، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 27 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان له اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21056 طنا تشمل 1450 طن يوريا و3873 طن كلينكر و10872 طن جبس معبأ و1450 طن ملح و3411 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65967 طنا تشمل 22990 طن ذرة و11746 طن حديد و18150 طن خردة و10344 طن قمح و1230 طن خشب زان و1507 طن أبلاكاش.



وأفاد البيان بأن حركة الصادر من الحاويات بلغت 794 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 662 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3506 حاويات مكافئة فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102816 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36609 أطنان.



كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية بلغت 2651 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط وكفر الشيخ بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5410 حركات.