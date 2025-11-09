تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة وغادرته 12 فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، منها السفينة ( ESNA ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65500 طن من القمح لصالح القطاع العام.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي اليوم /الأحد /، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32883 طنا تشمل 8950 طن يوريا و 6258 طن كلينكر و 9337 طن جبس معبأ و 8338 طن بضائع متنوعة .. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61270 طنا تشمل 17830 طن ذرة و 13079 طن حديد و 14712 طن خردة و 7424 طن قمح و4300 طن فول و 1680 طن زيت طعام و 2245 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 186 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3621 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98653 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 40646 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3856 طن قمح لتتجه إلى صوامع شبرا والقليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3346 .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين ميناءي دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 4004 أطنان تشمل خضروات وفواكة وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات وملابس وأنابيب وكابلات ألومنيوم منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفيكيا والتشيك وإسبانيا ورومانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك وسلوفينيا و فرنسا.