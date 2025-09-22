النقل تكشف عن أحدث صور جوية لمشروع إنشاء محطة “تحيا مصر2” بالدخيلة

كشفت وزارة النقل عن أحدث صور جوية لمشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الأعمال الجارية لتحويل الميناء إلى مركز محوري لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط.

تقام المحطة على رصيف بطول 1200 متر من إجمالي 1680 متراً، وبعمق 18 متراً، وبمساحة تقارب 840 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، معظمها من حاويات الترانزيت، بما يعزز مكانة ميناء الدخيلة في سلاسل التجارة الدولية.

وقد انتهت أعمال البنية التحتية، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية الفوقية، ويوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع قدرة على استقبال السفن العملاقة حتى طول 400 متر وبحمولة تصل إلى 24 ألف حاوية.

ويأتي المشروع ضمن عقد مبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي "هاتشيسون–MSC" لإنشاء البنية الفوقية وتشغيل وصيانة محطة الحاويات برصيف 100، وذلك في إطار مشروع إنشاء المحور اللوجيستي المتكامل للحاويات بين ميناءي السخنة والإسكندرية لربط البحرين الأحمر والمتوسط.