مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن

سيشارك 48 فريقًا، وهو رقم قياسي، في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أمس الجمعة، حجزت كرواتيا مقعدها بفوزها على جزر فارو بنتيجة 3-1.

سيتأهل 43 فريقًا من خلال التصفيات القارية. وسيضمن فريقان آخران مكانيهما في التصفيات القارية التي تضم ستة فرق، والمقرر إقامتها في مارس في المكسيك. وتتأهل الدول المضيفة الثلاثة تلقائيًا.

لدى آسيا ثمانية مقاعد مباشرة ومقعد واحد في التصفيات القارية.

لدى أفريقيا تسعة مقاعد مباشرة بالإضافة إلى مقعد واحد في التصفيات القارية.

تحصل أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي على ثلاثة مقاعد مباشرة (بالإضافة إلى الدول المضيفة الثلاث) ومقعدين آخرين في التصفيات القارية.

لدى أمريكا الجنوبية ستة مقاعد مباشرة، وسترسل فريقًا آخر إلى التصفيات القارية.

لأول مرة، ضمنت أوقيانوسيا مقعدها في التصفيات، بعد أن ضمنت نيوزيلندا ذلك في مارس. وقد تُضيف مقعدًا آخر مع دخول كاليدونيا الجديدة في التصفيات القارية.

سيكون لدى أوروبا 16 منتخبًا مضمونًا للمشاركة في كأس العالم.

منتخبات تأهلت بالفعل:



الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا (بصفتها الدولة المضيفة تلقائيًا)

أفريقيا



الجزائر - الرأس الأخضر - مصر - غانا - ساحل العاج - المغرب - السنغال - جنوب أفريقيا - تونس

آسيا

أستراليا - إيران - اليابان - الأردن - قطر - المملكة العربية السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان

أوروبا



إنجلترا - فرنسا - كرواتيا

أوقيانوسيا



نيوزيلندا

أمريكا الجنوبية



الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.