ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بخفض الرسوم الجمركية على لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، في خطوة تستهدف خفض تكاليف البقالة مع ازدياد الضغوط من الناخبين على الإدارة لخفض أسعار السلع اليومية.

الإعفاءات ستخفّض الرسوم التجارية على هذه السلع، التي قال البيت الأبيض إنه لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي. وشملت قائمة الإعفاءات الجمركية التي نشرتها الإدارة مئات المنتجات الغذائية، من بينها جوز الهند والمكسّرات والأفوكادو والأناناس. وتُطبَّق تخفيضات الرسوم بأثر رجعي بدءاً من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك في 13 نوفمبر.

سياسة الرسوم الجمركية ترفع الأسعار

تأتي هذه الخطوة فيما يركّز ترمب على تدابير تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف، في وقتٍ يزداد قلق الناخبين من أداء الاقتصاد تحت قيادته. كما تُعدّ اعترافاً ضمنياً بأن سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها الرئيس أسهمت في زيادة الضغوط السعرية على المستهلكين الأميركيين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن الأمر التنفيذي، في وقت سابق الجمعة إن الرئيس يفي بتعهده بالتفاوض على اتفاقات تجارية ثم تعديل الرسوم عند الحاجة.