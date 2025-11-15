قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
مفاجأة.. رونالدو قد يغيب عن افتتاحية المونديال| تفاصيل
وزير الخارجية: اتفاق شرم الشيخ يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة
اقتصاد

ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار

وكالات

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً  يقضي بخفض الرسوم الجمركية على لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، في خطوة تستهدف خفض تكاليف البقالة مع ازدياد الضغوط من الناخبين على الإدارة لخفض أسعار السلع اليومية.

الإعفاءات ستخفّض الرسوم التجارية على هذه السلع، التي قال البيت الأبيض إنه لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي. وشملت قائمة الإعفاءات الجمركية التي نشرتها الإدارة مئات المنتجات الغذائية، من بينها جوز الهند والمكسّرات والأفوكادو والأناناس. وتُطبَّق تخفيضات الرسوم بأثر رجعي بدءاً من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك في 13 نوفمبر.

سياسة الرسوم الجمركية ترفع الأسعار

تأتي هذه الخطوة فيما يركّز ترمب على تدابير تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف، في وقتٍ يزداد قلق الناخبين من أداء الاقتصاد تحت قيادته. كما تُعدّ اعترافاً ضمنياً بأن سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها الرئيس أسهمت في زيادة الضغوط السعرية على المستهلكين الأميركيين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن الأمر التنفيذي، في وقت سابق الجمعة إن الرئيس يفي بتعهده بالتفاوض على اتفاقات تجارية ثم تعديل الرسوم عند الحاجة.

ترمب الأسعار البن لحوم الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

أعلن عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة في الإسكندرية

وصول سارة خليفة إلى المحكمة في اتهامها بتصنيع المخدرات

كاميرا المراقبة السر.. النيابة تكشف تفاصيل جريمة قـ تل مهندس الإسكندرية

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

