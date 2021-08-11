أخبار السيارات| محكمة ألمانية تغرم عجوزا لحيازته دبابة.. أشهر 5 سيارات سيدان كورية في السعودية.. السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاركت في الحرب العالمية.. محكمة ألمانية تغرم عجوزا لحيازته دبابة في منزله

أعلنت احدى المحاكم الألمانية عن حكمها ، ضد رجل ألماني يبلغ من العمر 84 عاماً ، بالسجن لمدة 14 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة تبلغ 250,000 يورو ، بسبب اقتنائه عددا من أسلحة الحرب العالمية الثانية .

سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات سيدان كورية موديل 2021 في السعودية

تتنوع العلامات التجارية الخاصة بالسيارات ، داخل الأسواق العالمية ، والتي تضم علامات كورية وأخرى يابانية والمانية وامريكية ، ولكن يعشق العديد منا العلامات التجارية الكورية الجنوبية .

تعرف على السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر في 2021

أعلن التقرير الأخير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن أكثر السيارات الأمريكية مبيعاً في مصر، خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي 2021 .

للنشر 5ص.... نيسان تخطط لكهربة 40% من سيارتها بحلول 2030 بأمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً منذ أيام لجميع شركات صناعة السيارات داخل الولايات المتحدة يدعو، من خلاله إلى أن تكون نسبة 50% من السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء الولايات في 2030 كهربائية بالكامل .

للنشر 9ص... هافال الصينية تكشف عن شينشو الوحش الأسطوري الـ SUV الجديد

أعلنت شركة هافال لصناعة السيارات الصينية ، الكشف عن سيارتها الجديدة شينشو الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والتي يعني اسمها الوحش الأسطوري .