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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هافال الصينية تكشف عن شينشو الوحش الأسطوري الـ SUV الجديد

السيارة هافال شينشو
السيارة هافال شينشو الجديدة

أعلنت شركة هافال لصناعة السيارات الصينية ، الكشف عن سيارتها الجديدة شينشو الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والتي يعني اسمها الوحش الأسطوري .

واكد خبراء السيارات العالميين ان السيارة شينشو ذات الدفع الرباعي هي نسخة الإنتاج من النموذج الأولي هافال إكس واي ، والتي كانت هافال قد كشفت عنها للمرة الأولى منذ عدة اشهر .

وأوضحت شركة هافال ان السيارة شينشو ، تأتى بطول قاعدة عجلات 2.800 ملم وطولها 4.780 ملم وعرضها 1.890 ملم وارتفاعها 1.675 ملم ، بالإضافة الى دعمها بمنصة جريت وول نفسها مثل العديد من موديلات هافال و واي الأخرى.

 

وتستمد السيارة شينشو الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، قوتها من خلال محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان و220 نيوتن متر من عزم الدوران مقترنًا بناقل حركة مزدوج القابض بتسع سرعات. كذلك ستأتي بمتغير 2.0 لتر وطراز هجين إضافي.

ويظهر التصميم الخارجي للسيارة هافال شينشو الجديدة بشبكة عملاقة ، و مصابيح أمامية رفيعة من نوع LED وشريط إضاءة بارز ، و عجلات فضية وسوداء ومقابض أبواب متدفقة وتجاعيد وخطوط هيكل حادة. يساعد العمود D شديد الانحدار أيضًا على إبراز تصميم شينشو الجريء.

 

أما الواجهة الخلفية لسيارة شينشو الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من هافال، فتحتوي على جناح مثبت على السقف، ومصابيح خلفية LED كبيرة، وموزع هواء، وأنابيب عادم رباعية. تحتوي شينشو أيضًا على كسوة سوداء للجسم لإضفاء مظهر قوي.

اما المقصورة الداخلية للسيارة هافال شينشو الجديدة ، تحتوي على شاشة للعدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة كبيرة لنظام المعلومات والترفيه مقاس 14.6 بوصة. يوجد أيضًا شاحن هاتف لاسلكي، ووحدة تحكم مركزية، وعجلة قيادة بثلاثة أذرع .

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