تعرف على السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر في 2021

أعلن التقرير الأخير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن أكثر السيارات الأمريكية مبيعاً في مصر، خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي 2021 .

وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، ان السيارة شيفروليه أوبترا السيدان العائلية موديل 2022 ، تصدرت مبيعات السيارات الامريكية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي .

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بطول 4597 مم ، و عرض 1736 مم ، و ارتفاع 1462 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بمساحة تخزينية قدرها 405 لتر .

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

و تتسارع السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، و ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بطول 4597 مم ، و عرض 1736 مم ، و ارتفاع 1462 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بمساحة تخزينية قدرها 405 لتر .

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، عدد من مواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء ، بالإضافة الى حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي للفئات الاعلى .

اما عن أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 201,500 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022 بسعر 208,000 جنيه .

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 217,400 جنيه .

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعر 223,900 جنيه .