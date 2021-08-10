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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر في 2021

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2022

أعلن التقرير الأخير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن أكثر السيارات الأمريكية مبيعاً في مصر، خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي 2021 .

وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، ان السيارة شيفروليه أوبترا السيدان العائلية موديل 2022 ، تصدرت مبيعات السيارات الامريكية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي .

 

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بطول 4597 مم ، و عرض 1736 مم ، و ارتفاع 1462 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بمساحة تخزينية قدرها 405 لتر .

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

 

و تتسارع السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، و ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بطول 4597 مم ، و عرض 1736 مم ، و ارتفاع 1462 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بمساحة تخزينية قدرها 405 لتر .

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، عدد من مواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء ، بالإضافة الى حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي للفئات الاعلى .

اما عن أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 201,500 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022  بسعر  208,000 جنيه .

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 217,400 جنيه .

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعر 223,900 جنيه .

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