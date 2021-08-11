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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يناقش الفرص الاستثمارية بشرق بورسعيد مع المستثمرين

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أمس الثلاثاء، اجتماعا ، مع اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى ، وبحضور عدد من المستثمرين ، وذلك لطرح الفرص الاستثمارية بمنطقة شرق بورسعيد .وبحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ  والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستعرض المحافظ مع الحضور مزايا المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتى تقع على مساحة ٦٣كم ٢ ،  حيث تم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة ، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية فى مصر نظرا لوجود منطقة لوجيستية و ميناء ، و عدد من المقومات التى تساهم فى الترويج للمنطقة اقتصاديا .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى ، لتسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة ، بالإضافة إلى عمل معرض " صنع فى بورسعيد " ، والذي يساهم فى ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا ، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد ، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

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وفي سياق آخر التقي اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أمس الثلاثاء ، الدكتورة عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور عادل لمعى عضو مجلس الشيوخ  والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ، واحمد فرغلي عضو مجلس النواب بديوان عام محافظة بورسعيد .

وأكد "محافظ بورسعيد" على أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات.

وأوضح " محافظ بورسعيد " أنه لابد من مد أواصر الصلة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن من خلال توحيد الجهود والعمل فى اتجاه واحد ، حيث تم مناقشة عدد من الملفات التى تهم المواطن البورسعيدى ، والتأكيد على التعاون المثمر بما يحقق أهداف التنمية ببورسعيد.

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