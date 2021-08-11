إصابة إعلامي شهير وأسرته بـ فيروس كورونا.. شاهد

أعلن الإعلامي أحمد يونس، إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”.

وكتب أحمد يونس "أنا وزوجتي وأبنائي كلهم إيجابي كورونا.. الحمد لله رضا.. أرجوكم خلو بالكم.. واضح إنها راجعة للأسف.. احنا في البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير.. ربنا يعافيكم ويحفظكم".

يذكر أن الإعلامي أحمد يونس أقام حفلة توقيع روايته "نادر فودة 6 - العذراء والجحيم" في منطقة المطاعم بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52 بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وشهد الحفل اقبال كبير من جمهوره بعد شراء روايته، كما يوقع "يونس" العدد الجديد من السلسلة الشهرية التى أطلقها منذ بداية العام الحالى "خبايا"، بالإضافة لإصدار خاص عبارة عن مجلد يضم 5 أعداد، يصدر عن دار سما للنشروالتوزيع.