شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون منّا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

يحتف مواليد برج الأسد بأعياد ميلادهم فى الوقت الحالى فى الفترة من 22 يوليو وحتى 23 أغسطس

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 11 أغسطس فى عيد ميلادهم فهم من مواليد برج الأسد وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد 11 أغسطس وفقا لأرقام الفلك

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 11 أغسطس، فإن ذلك يعنى في علم الأرقام أنك عاطفي وحساس ولديك فضول وموهبة استكشافية، ولديك أيضا رؤية ثاقبة... أنت بحاجة دائمة للصعود، ولديك قدرة على القفز فوق المعارك، لكنك متقلب المزاج.

نصيحة الأبراج

تقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم11 أغسطس، مؤكدة أنهم سيشعرون في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، و صعوبة في تحديد أولوياتهم مما يجعلهم معرضين للحيرة والتردد.

لذا يجب على مواليد برج الأسد محاولة الحفاظ على اتزانهم النفسي والتماسك لتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

توقعات برج الأسد خلال الأسبوع

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد المهني:

من المهم أن تضاعف تركيزك والعمل بدقة وسيكون لديك أوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد العاطفي:



الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك إشراقة ويقظة.. تميل للانفتاح على الآخرين وتبدي استعدادا للمشاركة، فقط حافظ اليوم على اللباقة فى التحدث فمن الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.