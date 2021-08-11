جهود أمنية لضبط متهم يستغل طفلًا لسرقة الشقق في القليوبية

بدأت نيابة قسم أول شبرا الخيمة فى القليوبية التحقيق فى واقعة ضبط طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سرقته إحدى الشقق السكنية تحت قيادة أحد الأشخاص وأمرت النيابة بالتحفظ على الطفل والاستعلام عن أهليته ، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من المواطنين بمحاولة لص وطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بسرقة شقة سكنية بدائرة عزبة عثمان، حيث طرق الطفل الباب ليتم فتح الشقة له ودخل اللص لسرقتها فوجد أكثر من شخص ففر هاربًا، وتمكن أصحاب الشقة من ضبط الطفل.



وتحرر محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم فيما تم التحفظ على الطفل لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.