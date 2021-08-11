المشدد 7 سنوات لطبيب تحرش بمريضة بعيادته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية بالسجن المشدد على طبيب استشاري جهاز هضمي بعد اتهامه بالتحرش بمعلمة خلال تلقيها العلاج في عيادته بمدينة قليوب بالسجن المشدد 7 سنوات حيث اتهمته بتخديرها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وأحيلت الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق فأمرت بإحالتها للمحاكمة.



وترجع أوراق القضية لـ8 أشهر ماضية حيث اتهمت مُعلمة طبيبًا يدعى "م م أ "، استشاري الجهاز الهضمي بقليوب بالتحرش بها داخل عيادته بقليوب حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالواقعة.

وبالفحص تبين أن طبيب قليوب المشكو في حقه، قام بتخدير الضحية ورش مادة مخدرة أفقدتها الوعي والإحساس وقام بملامسة جسدها والمناطق الحساسة به والتحرش بها.



وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2512 إداري قسم قليوب وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية التي تداولت المحاكمة في أولى جلساتها في 12 يونيو الماضي، وقضت بحكمها على المتهم اليوم بالحبس المشدد 7 سنوات.



وكشفت أوراق القضية أن المتهم طبيب قليوب هتك عرض المجني عليها داخل عيادته الشهيرة بمدينة قليوب، وأنه خلال وجودها للفحص الطبي لمعاناتها من مشاكل في الجهاز الهضمي، استغل تواجدها بمفردها وقام بتخديرها وشل حركتها، وبدأ في تحسس أجزاء حساسة من جسدها حيث شعرت بقيامه بهتك عرضها ولكن تحت تأثير المخدر لم تستطع مقاومته، وعند إفاقتها أبلغت الشرطة وحررت محضرا ضده وتم تداول القضية على مدار 8 أشهر في محاضر الشرطة والنيابة والمحكمة، وصدر اليوم الحكم بحبس المتهم.